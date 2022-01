Turismo: al via la destination management organization dell'Etruria meridionale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Labitalia) - Una rete di 12 Comuni e 31 soggetti privati creata per promuovere con una collaborazione sistematica e continua il Turismo dell'Etruria meridionale. La neo costituita Associazione Dmo Etruskey, tra i progetti vincitori del bando della Regione Lazio “Interventi a sostegno delle Destinazioni Turistiche del Lazio”, nasce con l'obiettivo di far crescere e conoscere l'area composta da Litorale Laziale, Tuscia e Maremma Laziale, sviluppando un Turismo integrato di qualità, in un'area che ha come denominatore comune l'identità eredità dalle origini etrusche. All'interno di questa sinergia il mare è appannaggio della Rete di Imprese “I Borghi Marinari di Roma”, realtà che aderisce al sistema turistico Federbalneari Litorale Nord e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Labitalia) - Una rete di 12 Comuni e 31 soggetti privati creata per promuovere con una collaborazione sistematica e continua il. La neo costituita Associazione Dmo Etruskey, tra i progetti vincitori del bandoa Regione Lazio “Interventi a sostegnoe Destinazioni Turistiche del Lazio”, nasce con l'obiettivo di far crescere e conoscere l'area composta da Litorale Laziale, Tuscia e Maremma Laziale, sviluppando unintegrato di qualità, in un'area che ha come denominatore comune l'identità eredità dalle origini etrusche. All'interno di questa sinergia il mare è appannaggioa Rete di Imprese “I Borghi Marinari di Roma”, realtà che aderisce al sistema turistico Federbalneari Litorale Nord e ...

