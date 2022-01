Torino: scontri fra studenti e polizia nella manifestazione dopo morte 18enne (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'appuntamento era per oggi, esattamente una settimana, dopo la tragica morte di Lorenzo Parelli, il 18enne che ha perso la vita nello stabilimento metalmeccanico a Lauzacco, vicino Udine, durante uno ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'appuntamento era per oggi, esattamente una settimana,la tragicadi Lorenzo Parelli, ilche ha perso la vita nello stabilimento metalmeccanico a Lauzacco, vicino Udine, durante uno ...

