(Di giovedì 27 gennaio 2022) Mancano pochissimi giorni all’inizio del Festival die quest’annoha accontentato quasi tutti. Tra i 25 big che saliranno sul palco dell’Ariston infatti ci sono vecchie glorie, artisti di successo e anchedaissimi, quindi non ci possiamo lamentare. Ovviamente però sono tantissimi i nomi scartati dal direttore artistico e tra questi pare ci siano: Ron, Marco Masini, Lorenzo Fragola, Bobby Solo, Povia, Giovanni Caccamo, Leo Gassmann, Francesco Monte, Marcella bella, Dolcenera, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Nina Zilli, Mara Sattei, le Deva, i The Kolors e ovviamente i Jalisse (fatti fuori per 25 volte di fila). Adesso alla lista degli esclusi si aggiungono altri due nomi. Il settimanale Chi infatti ha rivelato che anche Federico Rossi e Riki ...

Advertising

StraNotizie : Amadeus: i due cantanti amati dai giovani che ha scartato per Sanremo 2022 - comeaIiIcloser : RT @ToniaPeluso: Amadeus martedì alle 02:15 quando gli autori gli faranno segno di stringere ma lui deve ancora presentare sei cantanti e d… - martinamente : RT @ToniaPeluso: Amadeus martedì alle 02:15 quando gli autori gli faranno segno di stringere ma lui deve ancora presentare sei cantanti e d… - DesireeCastel15 : RT @ToniaPeluso: Amadeus martedì alle 02:15 quando gli autori gli faranno segno di stringere ma lui deve ancora presentare sei cantanti e d… - marikahug : RT @ToniaPeluso: Amadeus martedì alle 02:15 quando gli autori gli faranno segno di stringere ma lui deve ancora presentare sei cantanti e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus due

Dopo lo sdegno generale dei primigiri, nel terzo sono decisamente diminuiti, con i parlamentari che hanno scelto dei nomi decisamente più politici rispetto ai vari, Signorini o Zoff. ...... come non va , troppo divertente questa cosa che votano per Claudio Baglioni e, la tua è ... Comunque: irestano chiusi un'ora. Poi esce solo Conte. Un po' più che mogio: mortificato. Perché -...Lo sognano a Sanremo, al teatro Ariston, e lui sbuca a Venezia, nel sestiere San Polo. Sì, proprio lui, Fiorello. Non di persona, ma via web. Nella settimana dell’anno che è più ’sua’, quando i telesp ...Festival di Sanremo, due nomi esclusi da Amadeus per la kermesse: Chi rivela le identità Sarà un Festival di Sanremo ricco di grandi nomi e di tanta bella ...