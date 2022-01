Covid, Palù: “Tra vaccinati e guariti vicini a immunizzazione” (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Prima o poi il Covid finirà per diventare endemico. E’ quanto ha detto Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, questa mattina al Gr1 su Rai Radio 1. “Questo lo si acquisisce o per selezione naturale, perché il virus non ha interesse a uccidere l’ospite, o perché aumentano le difese immunitarie. E, tra vaccinazioni e infezione naturale, ci stiamo avvicinando verso quella che è un’immunizzazione della popolazione umana” contro Covid-19. La variante “Omicron” di Sars-CoV-2, “se può avere la contagiosità che ha adesso, più la capacità che aveva Delta di infettare anche un polmone, ecco che può diventare un problema molto serio. Ma è difficile che un virus” si trasformi “in queste condizioni, perché ha già ottenuto un vantaggio selettivo”. Quindi “credo che, dal punto di vista ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Prima o poi ilfinirà per diventare endemico. E’ quanto ha detto Giorgio, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, questa mattina al Gr1 su Rai Radio 1. “Questo lo si acquisisce o per selezione naturale, perché il virus non ha interesse a uccidere l’ospite, o perché aumentano le difese immunitarie. E, tra vaccinazioni e infezione naturale, ci stiamo avvicinando verso quella che è un’della popolazione umana” contro-19. La variante “Omicron” di Sars-CoV-2, “se può avere la contagiosità che ha adesso, più la capacità che aveva Delta di infettare anche un polmone, ecco che può diventare un problema molto serio. Ma è difficile che un virus” si trasformi “in queste condizioni, perché ha già ottenuto un vantaggio selettivo”. Quindi “credo che, dal punto di vista ...

