Mazzarri furioso | “Ecco cosa ho fatto a fine gara | così non si puo’!”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il tecnico del Cagliari Waltersi è presentato alquanto nervoso ai microfoni di Sky Sport al termine dellacontro la Fiorentina.alcune delle sue dichiarazioni più significative:Cagliari Dichiarazioni“La partita ormai era vinta. Eravamo in vantaggio, in 11 contro 10, bastava continuare a giocare come stavamo facendo. Dispiace molto aver buttato via due punti che erano meritatissimi, ma li abbiamo persi per stupidità e leggerezze nostre. Sul gol di Sottil dovevamo affrontarlo prima, ho sfondato tre porte a, non si puo’ perdere un’occasionein Serie A“. Matteo Brignone