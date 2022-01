Delia Duran rivela: “Io e Alex non siamo d’accordo e sono dimagrita anche 10 kg” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Delia Duran ha nuovamente cambiato idea. Nella scorsa puntata, Delia aveva asserito di voler lasciare Alex Belli. Tutti erano rimasti spiazzati da questa decisione. Oggi però Delia è tornata sui suoi passi e ha chiesto un confronto con Alex Belli per chiarirsi con lui. Delia si è detta confusa e alle inquiline della casa del Grande Fratello Vip ha rivelato: “sono in una fase di confusione ti giuro. Non so nemmeno io cosa voglio. Come faccio a non dire stop con lui? A casa sua c’ho tutto, ho tutto lì. Dove vado se lo lascio? I miei progetti, le mie cose è tutto lì. Però tesoro non è facile se ho tutto in quel posto”. Delia ha poi fatto notare che è Alex che continua a mandare messaggi a Soleil ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha nuovamente cambiato idea. Nella scorsa puntata,aveva asserito di voler lasciareBelli. Tutti erano rimasti spiazzati da questa decisione. Oggi peròè tornata sui suoi passi e ha chiesto un confronto conBelli per chiarirsi con lui.si è detta confusa e alle inquiline della casa del Grande Fratello Vip hato: “in una fase di confusione ti giuro. Non so nemmeno io cosa voglio. Come faccio a non dire stop con lui? A casa sua c’ho tutto, ho tutto lì. Dove vado se lo lascio? I miei progetti, le mie cose è tutto lì. Però tesoro non è facile se ho tutto in quel posto”.ha poi fatto notare che èche continua a mandare messaggi a Soleil ...

