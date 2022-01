Quirinale, Conte dopo l’incontro con Salvini: “Non si è parlato di nomi ma dell’esigenza di eleggere presidente rappresentativo di tutti” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un incontro definito “cordiale” da entrambe le parti, con l’obiettivo di fare il punto sulla partita più importante, a pochi giorni dal fischio di inizio: il Quirinale. Il presidente del M5S Giuseppe Conte e il segretario della Lega Matteo Salvini si sono visti oggi a Roma. “Draghi? Non si parla di nomi, ma di schemi politici” ha detto il leader dei 5 stelle terminato il faccia a faccia. “C’è la consapevolezza di allargare lo spettro del confronto perché abbiamo bisogno di un presidente superpartes, autorevole, che rappresenti il più ampio schieramento delle forze politiche presenti in Parlamento e non possiamo quindi eleggere un presidente di parte. Ho rappresentato a Salvini l’esigenza di eleggere un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un incontro definito “cordiale” da entrambe le parti, con l’obiettivo di fare il punto sulla partita più importante, a pochi giorni dal fischio di inizio: il. Ildel M5S Giuseppee il segretario della Lega Matteosi sono visti oggi a Roma. “Draghi? Non si parla di, ma di schemi politici” ha detto il leader dei 5 stelle terminato il faccia a faccia. “C’è la consapevolezza di allargare lo spettro del confronto perché abbiamo bisogno di unsuperpartes, autorevole, che rappresenti il più ampio schieramento delle forze politiche presenti in Parlamento e non possiamo quindiundi parte. Ho rappresentato al’esigenza diun ...

