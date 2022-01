John Malkovich senza super green pass | l' hotel veneziano non lo fa entrare

Advertising

Corriere : L’hotel Danieli, uno dei più famosi hotel di lusso di Venezia, ha rifiutato l’accesso alle stanze all’attore John M… - Giorgiolaporta : Ecco il peggiore spot al #turismo italiano. Cacciare John Malkovich da un hotel di Venezia perché ha il #greenpass… - Adnkronos : John Malkovich a Venezia senza #greenpass, rifiutato dall'hotel Danieli. - LaPresse_news : Anche John Malkovich respinto perché senza green pass. - TZodiaca : RT @Signorasinasce: Niente #greenpass : #JohnMalkovich rifiutato dall'hotel #Danieli di Venezia, entrato da poco a far parte del patrimonio… -

L'attore, protagonista di film cult come Urla del silenzio (1984), L'impero del sole (1987), Le relazioni pericolose (1988), Con air (1997), Essere(1999), Guida ..., attore, regista e produttore statunitense famoso in tutto il mondo, è stato fermato oggi mercoledì 19 gennaio 2022 a Venezia, all'ingresso di uno dei più celebri hotel della città, ...L'attore aveva una suite prenotata al Danieli in occasione delle riprese della serie Ripley ma ha dovuto rinunciarci. Ecco com'è ...N onostante uno dei film di John Malkovich sia proprio un elogio alla sua persona, Essere John Malkovich, “esserlo” davvero non è bastato all’attore, 68 anni, per avere una deroga alla legge. Giunto a ...