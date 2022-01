Tempesta d'amore, anticipazioni 17 gennaio: Vanessa allontana Max (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un'amicizia al capolinea caratterizzerà l'episodio di Tempesta d'amore di oggi, lunedì 17 gennaio. Max, infatti, dopo aver ascoltato una telefonata di Georg Fichtl con un misterioso interlocutore, ha scoperto che lo sportivo non è affatto innamorato della giovane Sonnbichler, ma vuole solo allenarla affinché partecipi al campionato nazionale di scherma per poi scommettere molto denaro su di lei. Il personal trainer, sconvolto, si è confidato con Shirin che gli ha consigliato di parlare subito con Vanessa raccontandole quello che ha scoperto. Max ha seguito la dritta della Ceylan ed è corso dall'amica che, una volta ascoltato il suo racconto, lo ha cacciato via accusandolo di essere geloso e di volerla separare da Georg. La nipote di Alfons, come segnalano le anticipazioni odierne della soap opera ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un'amicizia al capolinea caratterizzerà l'episodio did'di oggi, lunedì 17. Max, infatti, dopo aver ascoltato una telefonata di Georg Fichtl con un misterioso interlocutore, ha scoperto che lo sportivo non è affatto innamorato della giovane Sonnbichler, ma vuole solo allenarla affinché partecipi al campionato nazionale di scherma per poi scommettere molto denaro su di lei. Il personal trainer, sconvolto, si è confidato con Shirin che gli ha consigliato di parlare subito conraccontandole quello che ha scoperto. Max ha seguito la dritta della Ceylan ed è corso dall'amica che, una volta ascoltato il suo racconto, lo ha cacciato via accusandolo di essere geloso e di volerla separare da Georg. La nipote di Alfons, come segnalano leodierne della soap opera ...

