La Samp saluta (anche) D'Aversa: tornerà Giampaolo - Calcio: Samp. D'Aversa verso esonero, vicino il ritorno di Giampaolo - Samp: vicino il ritorno di Giampaolo - Polveriera Genova: saltano Sheva e D'Aversa. E il mercato non decolla

E questa mattina laha anche ufficializzato l'arrivo di Gianmarco Magnani, prelevato in prestito dal Verona. . ege/ari/red 16 - Gen - 22 18:40 16 gennaio 2022Roberto D'Aversa paga le tre sconfitte consecutive nel 2022 con Cagliari, Napoli e Torino: resterà legato allada un contratto fino al 30 giugno 2023. Giampaolo era già stato sulla panchina ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Manuel De Luca, attaccante in prestito al Perugia dalla Sampdoria, è tornato nuovamente a segnare su calcio di rigore Manuel De Luca è inarrestabile. L’ ...Samp subito al lavoro, primo allenamento per Magnani. La Sampdoria è tornata subito al lavoro in vista degli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa, in programma martedì sera all'”Allianz Stadium” con la ...