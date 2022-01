Scherma, Coppa del Mondo 2022: Alice Volpi vince anche a Poznan, sul podio anche Martina Favaretto (Di sabato 15 gennaio 2022) Il nuovo corso del fioretto femminile azzurro firmato Stefano Cerioni ha in Alice Volpi la sua assoluta stella. Dopo il successo nella prima tappa di Coppa del Mondo a Saint Maur, la toscana si ripete anche quest’oggi in Polonia a Poznan, firmando la sua seconda vittoria consecutiva. Un momento davvero eccezionale per Volpi, che sembra essersi sbloccata proprio mentalmente con il nuovo CT, che proprio in esclusiva ad OA Sport ha detto che sta lavorando sulla testa della sua atleta. Una vittoria arrivata battendo in finale la canadese Eleanor Harvey per 15-10, mentre in precedenza la toscana aveva superato in semifinale la connazionale Martina Favaretto con il punteggio di 15-11. Resta comunque la prestazione eccellente ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Il nuovo corso del fioretto femminile azzurro firmato Stefano Cerioni ha inla sua assoluta stella. Dopo il successo nella prima tappa didela Saint Maur, la toscana si ripetequest’oggi in Polonia a, firmando la sua seconda vittoria consecutiva. Un momento davvero eccezionale per, che sembra essersi sbloccata proprio mentalmente con il nuovo CT, che proprio in esclusiva ad OA Sport ha detto che sta lavorando sulla testa della sua atleta. Una vittoria arrivata battendo in finale la canadese Eleanor Harvey per 15-10, mentre in precedenza la toscana aveva superato in semifinale la connazionalecon il punteggio di 15-11. Resta comunque la prestazione eccellente ...

