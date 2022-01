Covid oggi Lazio, 12.096 contagi e 15 morti. A Roma 6.200 nuovi casi (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 12.096 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 15 gennaio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. A Roma i nuovi casi sono stati 6.200 nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 24.575 tamponi molecolari e 79.124 antigenici con un tasso di positività all’11,6%. I ricoverati sono stati 1.374, 59 in più da ieri, stabile il dato dell’occupazione delle terapie intensive a 204. I dati delle ultime 24 ore nel dettaglio. Asl Roma 1: sono 3.001 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 2.576 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 623 i ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono 12.096 ida Coronavirus15 gennaio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15. Asono stati 6.200 nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 24.575 tamponi molecolari e 79.124 antigenici con un tasso di positività all’11,6%. I ricoverati sono stati 1.374, 59 in più da ieri, stabile il dato dell’occupazione delle terapie intensive a 204. I dati delle ultime 24 ore nel dettaglio. Asl1: sono 3.001 ie 1 decesso; Asl2: sono 2.576 ie 1 decesso; Asl3: sono 623 i ...

