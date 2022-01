Così è morta Laura Ziliani: «Soffocata e seppellita, non si è suicidata». La relazione del medico legale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lara Ziliani, secondo il medico legale, sarebbe stata Soffocata e poi seppellita. Queste le conclusioni della relazione definitiva sull’ex vigilessa scomparsa lo scorso 8 maggio e il cui cadavere è stato ritrovato ad agosto nella vegetazione vicino al fiume Oglio a Temù, in provincia di Brescia. Nella relazione del medico legale si escludono il suicidio e la morte per cause naturali e, adesso, la procura di Brescia sarebbe pronta a chiudere le indagini. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Brescia, il professor Andrea Verzelletti, direttore di Medicina legale degli Spedali civili di Brescia, ha depositato al pubblico ministero, Caty Bressanelli, la relazione definitiva dell’autopsia sul corpo ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lara, secondo il, sarebbe statae poi. Queste le conclusioni delladefinitiva sull’ex vigilessa scomparsa lo scorso 8 maggio e il cui cadavere è stato ritrovato ad agosto nella vegetazione vicino al fiume Oglio a Temù, in provincia di Brescia. Nelladelsi escludono il suicidio e la morte per cause naturali e, adesso, la procura di Brescia sarebbe pronta a chiudere le indagini. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Brescia, il professor Andrea Verzelletti, direttore di Medicinadegli Spedali civili di Brescia, ha depositato al pubblico ministero, Caty Bressanelli, ladefinitiva dell’autopsia sul corpo ...

Advertising

Alberto63Al : RT @SalaLettura: Cosa proibita,scura la primavera. per anni camminai lungo primavere più scure del mio sangue * Io vado sotto le nubi, tra… - guastellae : RT @SalaLettura: Cosa proibita,scura la primavera. per anni camminai lungo primavere più scure del mio sangue * Io vado sotto le nubi, tra… - Erianna171 : RT @SalaLettura: Cosa proibita,scura la primavera. per anni camminai lungo primavere più scure del mio sangue * Io vado sotto le nubi, tra… - Alice70A : RT @SalaLettura: Cosa proibita,scura la primavera. per anni camminai lungo primavere più scure del mio sangue * Io vado sotto le nubi, tra… - semprelibri : RT @SalaLettura: Cosa proibita,scura la primavera. per anni camminai lungo primavere più scure del mio sangue * Io vado sotto le nubi, tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Così morta Così è morta Laura Ziliani: 'Soffocata e seppellita, non si è suicidata'. La relazione del medico legale Lara Ziliani , secondo il medico legale, sarebbe stata soffocata e poi seppellita . Queste le conclusioni della relazione definitiva sull' ex vigilessa scomparsa lo scorso 8 maggio e il cui cadavere è ...

The Boys: come sarà la terza stagione Così i celebri personaggi dotati di superpoteri che vediamo nella serie tv sono, con le doverose ... Stormfron , la super che nel finale di stagione viene (apparentemente) uccisa, in realtà non è morta. ...

Così è morta Laura Ziliani: «Soffocata e seppellita, non si è suicidata». La relazione del medico legale leggo.it Lara Ziliani , secondo il medico legale, sarebbe stata soffocata e poi seppellita . Queste le conclusioni della relazione definitiva sull' ex vigilessa scomparsa lo scorso 8 maggio e il cui cadavere è ...i celebri personaggi dotati di superpoteri che vediamo nella serie tv sono, con le doverose ... Stormfron , la super che nel finale di stagione viene (apparentemente) uccisa, in realtà non è. ...