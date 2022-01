"Errore enorme, ero un ignorante". Giorgia Soleri, le frasi razziste della fidanzata di Damiano: esplode un caso clamoroso (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Giorgia Soleri è la fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, il gruppo al momento più forte al mondo (dopo la vittoria a Sanremo e all'Eurovision song contest). Adesso la modella si trova al centro di una polemica e chiede scusa con un lungo messaggio sui social. Sarebbero spuntate alcune frasi razziste che la 25enne avrebbe condiviso alcuni anni fa. Insomma, si tratterebbe di frasi risalenti a 6 o 7 anni fa. “Sono usciti alcuni screen di vecchi post in cui usavo slur razzisti o facevo appropriazione culturale. Sono post di social o profili diversi da questo, e sono passati circa 6/7 anni, quindi è probabile che la maggior parte di voi non ne sia a conoscenza”, scrive la ragazza che dimostra grande maturità. La 25 enne, amatissima dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è ladiDavid, frontman dei Maneskin, il gruppo al momento più forte al mondo (dopo la vittoria a Sanremo e all'Eurovision song contest). Adesso la mosi trova al centro di una polemica e chiede scusa con un lungo messaggio sui social. Sarebbero spuntate alcuneche la 25enne avrebbe condiviso alcuni anni fa. Insomma, si tratterebbe dirisalenti a 6 o 7 anni fa. “Sono usciti alcuni screen di vecchi post in cui usavo slur razzisti o facevo appropriazione culturale. Sono post di social o profili diversi da questo, e sono passati circa 6/7 anni, quindi è probabile che la maggior parte di voi non ne sia a conoscenza”, scrive la ragazza che dimostra grande maturità. La 25 enne, amatissima dal ...

