Donato Karim di SynergyO2 | “Ci sono nuove importanti opportunità per chi ha esperienza nel network marketing”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Interessanti occasioni lavorative per chi facon gli integratori alimentari di, prodotti innovativi ed esclusivi che apportano benefici testati in termini di salute e resistenza fisica. Roma, 10 gennaio 2022.Gli integratori alimentaristanno riscuotendo un grande interesse sul mercato, grazie agli ottimi benefici riscontrati nell’ampio pubblico di riferimento. Si tratta, infatti, di una gamma di prodotti unici nel loro genere, autorizzati dal Ministero della Salute e che intervengono in quattro ambiti rilevanti: benessere e salute, sport, bellezza e salute degli animali.è un prodotto nato in America nel 2007 e distribuito con ilin Italia e in Europa da oltre 10 anni, grazie all’azienda di ...