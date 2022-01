Critiche alla multa da 100 euro agli over 50 no vax. Burioni: "Grottesca buffonata" (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41€x2) rende l’obbligo stesso una Grottesca buffonata. Dispiace vederla arrivare da un governo che si credeva serio. Spero di avere capito male”. Roberto Burioni commenta su Twitter le sanzioni previste per gli over 50 che non rispetteranno l’obbligo vaccinale come stabilito dal nuovo decreto Covid. Non solo il virologo del San Raffaele di Milano si scaglia contro la decisione del governo. “Sull’obbligo di vaccinazione per gli ultra50enni inutile commentare”, scrive sulla sua pagina Facebook l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, “Potrà avere una valenza individuale per proteggere quei pochi italiani che hanno superato i 50 e non hanno fatto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una(100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41€x2) rende l’obbligo stesso una. Dispiace vederla arrivare da un gno che si credeva serio. Spero di avere capito male”. Robertocommenta su Twitter le sanzioni previste per gli50 che non rispetteranno l’obbligo vaccinale come stabilito dal nuovo decreto Covid. Non solo il virologo del San Raffaele di Milano si sca contro la decisione del gno. “Sull’obbligo di vaccinazione per gli ultra50enni inutile commentare”, scrive sulla sua pagina Facebook l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, “Potrà avere una valenza individuale per proteggere quei pochi italiani che hanno superato i 50 e non hanno fatto ...

