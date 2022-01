Stellantis - Nuovi accordi con Amazon su software | cloud | prodotti digitali e veicoli elettrici

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il gruppoha sottoscritto una serie dicon la multinazionale. Valide a livello globale e di durata pluriennale, le intese ampliano gli attuali legami tra le due aziende e riguardano sia l'esperienza di guida dei clienti del costruttore euro-americano sia il programma di trasformazione dell'azienda automobilistica in un operatore "tecnologico di mobilità sostenibile". Le linee guida. In sostanza, le due realtà collaboreranno per implementare la tecnologia e l'esperienzadiin tutta l'organizzazione di. Il processo cooperativo coinvolgerà le fasi di sviluppo del veicolo, la costruzione di esperienze connesse a bordo delle auto e la formazione della prossima generazione di ingegneri delautomobilistico. ...

Advertising

ClubAlfaIt : Nuovi posti di lavoro #Stellantis? Gigafactory e nuove auto, il punto #GruppoStellantis #Termoli… - NixxNikonmehta : RT @AlfaRomeoIT: Quale miglior occasione del “Festival of Speed” nel Regno Unito, per presentare i modelli più potenti mai prodotti da #Alf… - KizoolSizam : RT @ClubAlfaIt: #Stellantis stravolgerà il mercato con i suoi nuovi SUV? #MercatoEMEA - carlorodrigogu2 : RT @ClubAlfaIt: #Stellantis stravolgerà il mercato con i suoi nuovi SUV? #MercatoEMEA - ClubAlfaIt : #Stellantis stravolgerà il mercato con i suoi nuovi SUV? #MercatoEMEA -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis Nuovi

Quattroruote

Amazon ecollaboreranno per soluzioni software per la nuova piattaforma STLA SmartCockpit, e lanceranno iniziative per accelerare i tempi di commercializzazione diprodotti digital ...Ottima performance anche per(+3,42% a 18,32 euro) . Il colosso automobilistico e Amazon. Secondo quanto riportato da Il Sole24Ore, Kkr starebbe valutando l'ingresso diistituti ...Le linee guida. In sostanza, le due realtà collaboreranno per implementare la tecnologia e l'esperienza software di Amazon in tutta l'organizzazione di Stellantis. Il processo cooperativo coinvolgerà ...(Teleborsa) - Stellantis, la società nata dalla fusione tra FCA e PSA, e Amazon hanno stretto una serie di accordi globali e pluriennali con l'obiettivo di trasformare l'esperienza di guida per ...