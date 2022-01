Fedez, una figuraccia epocale. Mara Venier lo chiama in diretta e lui... Come si presenta, imbarazzo in studio (Di domenica 2 gennaio 2022) Fedez è intervenuto a sorpresa, a Domenica In, nella puntata di oggi 2 gennaio, su Rai uno, da Mara Venier mentre la conduttrice stava intervistando Orietta Berti, che con il rapper milanese e Achille Lauro ha fatto la canzone Mille. La Venier ha chiesto subito ai Ferragnez,- Fedez è positivo al Covid - "Chiara è negativa, giusto?”. “Chiara oggi è negativa, io no”, ha risposto il rapper. “Va bene, un po' di pazienza presto sarai negativo anche tu”, ha commentato zia Mara. Ma c'è stato anche un momento di imbarazzo quando gli autori del programma hanno mandato in onda una clip su Fedez e Ferragni: "Ho un filmato per voi, per te e Chiara”, ha annunciato la Venier, che però ha dovuto fermare tutto quando il cantante ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022)è intervenuto a sorpresa, a Domenica In, nella puntata di oggi 2 gennaio, su Rai uno, damentre la conduttrice stava intervistando Orietta Berti, che con il rapper milanese e Achille Lauro ha fatto la canzone Mille. Laha chiesto subito ai Ferragnez,-è positivo al Covid - "Chiara è negativa, giusto?”. “Chiara oggi è negativa, io no”, ha risposto il rapper. “Va bene, un po' di pazienza presto sarai negativo anche tu”, ha commentato zia. Ma c'è stato anche un momento diquando gli autori del programma hanno mandato in onda una clip sue Ferragni: "Ho un filmato per voi, per te e Chiara”, ha annunciato la, che però ha dovuto fermare tutto quando il cantante ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Primo selfie senza mascherina, perché sono negativa'. Chiara Ferragni postando su Instagram una foto che la ritrae… - v_mangiarotti : RT @mixloueh: Vittoria che guarda incantata Fedez suonare la chitarra una delle scene più belle di questo 2022 so fast - mixloueh : Vittoria che guarda incantata Fedez suonare la chitarra una delle scene più belle di questo 2022 so fast - Marianna745 : @Fedez che suona per la Vitto è una cosa bellissima ??????????????????????sei un papà super Fede ?? - 8xiaoae : VABBE IN RUSSIA HANNO FATTO UNA PARODIA DI SANREMO DOVE PARLANO IN ITALIANO E SI SONO FATTI MANDARE UN VIDEO DI FED… -