Sassuolo voto 7 | 5 al 2021 | l’Europa sfiorata con De Zerbi | ora un nuovo ciclo di talenti

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilha chiuso ilcon il record di punti nell’anno solare. Lo scorso anno ha sfiorato, ora è ripartito Cheè stato per il? La formazione neroverde ha chiuso la prima parte dell’anno con uno straordinario cammino in Serie A che l’ha portato a sfiorare il sogno europeo., un sogno cullato e accarezzato, soprattutto nelle ultime giornate, con la Roma nel mirino. Ilallenato da Roberto Deè arrivato all’apice delDeano chiudendo al settimo posto pari merito con i giallorossi di Fonseca ma hanno perso il treno per la Conference League a causa della differenza reti (+2 i giallorossi). Ilavrebbe volentieri continuato con De ...