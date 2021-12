Morata-Barcellona, manca l’ok dell’Atletico: l’indiscrezione di Catalunya Radio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Proseguono i contatti tra Barcellona e Juventus per quanto riguarda la trattativa Morata. Come svelato da Catalunya Radio, le due parti avrebbero iniziato a parlare già alcune settimane fa, senza però uscire allo scoperto. L’attaccante spagnolo, inoltre, avrebbe già l’accordo con i blaugrana; stesso discorso per i bianconeri, pronti a privarsene. L’Atletico Madrid, proprietario del cartellino del calciatore, invece, non ha ancora dato il via libera. Nei prossimi giorni, ulteriori novità sono destinate ad emergere ma il futuro di Alvaro Morata sembra poter essere in Spagna. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Proseguono i contatti trae Juventus per quanto riguarda la trattativa. Come svelato da, le due parti avrebbero iniziato a parlare già alcune settimane fa, senza però uscire allo scoperto. L’attaccante spagnolo, inoltre, avrebbe già l’accordo con i blaugrana; stesso discorso per i bianconeri, pronti a privarsene. L’Atletico Madrid, proprietario del cartellino del calciatore, invece, non ha ancora dato il via libera. Nei prossimi giorni, ulteriori novità sono destinate ad emergere ma il futuro di Alvarosembra poter essere in Spagna. SportFace.

