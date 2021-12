Lutto al Grande Fratello Vip, terribile perdita: la concorrente abbandona? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Duro momento per un concorrente della casa del Grande Fratello Vip. La notizia di un Lutto lo ha colpito. Cosa deciderà di fare? Fonte Foto Adobe StockSi è sempre vista la casa del Grande Fratello Vip come una Grande bolla. Purtroppo, però, questo discorso vale fino ad un certo punto. Tutti i concorrenti hanno dei cari che lasciano all’esterno della casa. Può capitare che un concorrente possa essere colpito da una una notizia drammatica. Ed è quanto avvenuto nella giornata di ieri nella casa. Situazione analoga vissuta in una edizione in particolare. Ci riferiamo a quelle in cui erano presenti Dayane Mello e Adriana Volpe. La prima è stata raggiunta dalla morte di suo Fratello mentre la seconda di suo cognato. Ad ... Leggi su chenews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Duro momento per undella casa delVip. La notizia di unlo ha colpito. Cosa deciderà di fare? Fonte Foto Adobe StockSi è sempre vista la casa delVip come unabolla. Purtroppo, però, questo discorso vale fino ad un certo punto. Tutti i concorrenti hanno dei cari che lasciano all’esterno della casa. Può capitare che unpossa essere colpito da una una notizia drammatica. Ed è quanto avvenuto nella giornata di ieri nella casa. Situazione analoga vissuta in una edizione in particolare. Ci riferiamo a quelle in cui erano presenti Dayane Mello e Adriana Volpe. La prima è stata raggiunta dalla morte di suomentre la seconda di suo cognato. Ad ...

