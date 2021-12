Milan avvocato Cantamessa: “Non so se Donnarumma sia pentito, non ci interessa” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Intervenuto al programma Punto Nuovo Sport Show, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il legale del Milan Leandro Cantamessa ha parlato della società a 360 gradi. “È un periodo divino per me tra il 26 e il 31, c’è un clima rilassato e c’è molto poco da fare. Milan in testa al Napoli? Tanto lo vincerà l’Inter lo scudetto. Napoli e Milan pieni di assenze, possono avere anche una rosa molto ampia ma se mancano 3-4 titolari a partita si fa difficile. Donnarumma? Non so se si è pentito ma non ci interessa perché adesso il presente è Maignan che non ha fatto rimpiangere l’ex portiere del Milan. Non so se il procuratore faccia l’interesse totale del calciatore, ho i miei dubbi, non so cosa faccia Raiola dal momento in cui non lo conosco perfettamente”. Infine ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Intervenuto al programma Punto Nuovo Sport Show, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il legale delLeandroha parlato della società a 360 gradi. “È un periodo divino per me tra il 26 e il 31, c’è un clima rilassato e c’è molto poco da fare.in testa al Napoli? Tanto lo vincerà l’Inter lo scudetto. Napoli epieni di assenze, possono avere anche una rosa molto ampia ma se mancano 3-4 titolari a partita si fa difficile.? Non so se si èma non ciperché adesso il presente è Maignan che non ha fatto rimpiangere l’ex portiere del. Non so se il procuratore faccia l’interesse totale del calciatore, ho i miei dubbi, non so cosa faccia Raiola dal momento in cui non lo conosco perfettamente”. Infine ...

