Ciclismo, Simone Fabbri racconta la sua esperienza: “Non bisogna avere paura di questi mali” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una storia di coraggio e di grande determinazione quella di Simone Fabbri, Commissario Tecnico della Nazionale italiana downhill. Una grande voglia di vivere e di non arrendersi alle avversità quella di Fabbri, costretto ad affrontare una sfida molto difficile: un glioma celebrale. Si parla di un tumore alla testa che ha richiesto un’operazione molto delicata che si è tenuta il 2 dicembre presso l’Ospedale Bufalini di Cesena, eseguita dal Dott. Marcello D’Andrea e dalla sua equipe. Sono trascorse più di tre settimane e la situazione è confortante. A rivelarlo è stato lo stesso CT: “Non bisogna avere paura di questi mali e voglio che le persone lo capiscano. Ho subito un intervento molto particolare durante il quale sono rimasto cosciente per 90 minuti, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Una storia di coraggio e di grande determinazione quella di, Commissario Tecnico della Nazionale italiana downhill. Una grande voglia di vivere e di non arrendersi alle avversità quella di, costretto ad affrontare una sfida molto difficile: un glioma celebrale. Si parla di un tumore alla testa che ha richiesto un’operazione molto delicata che si è tenuta il 2 dicembre presso l’Ospedale Bufalini di Cesena, eseguita dal Dott. Marcello D’Andrea e dalla sua equipe. Sono trascorse più di tre settimane e la situazione è confortante. A rivelarlo è stato lo stesso CT: “Nondie voglio che le persone lo capiscano. Ho subito un intervento molto particolare durante il quale sono rimasto cosciente per 90 minuti, ...

Advertising

OA_Sport : #CICLISMO Simone Fabbri racconta la sua storia di vita: le parole del CT della Downhill - Sport_Fair : Il Ct Simone #Fabbri ha affrontato una delicata operazione al cervello: le rivelazioni dopo l'intervento per il tum… - ChariCafeMalibu : RT @Norma_Gimondi: Regalo di Natale per un caro amico: maglia Campione del Mondo autografata dai “Fantastici 4” Simone Consonni, Filippo Ga… - zazoomblog : Ciclismo su pista: Filippo Ganna Francesco Lamon Jonathan Milan e Simone Consonni. I giganti dell’inseguimento a sq… - fraberlu : RT @Cattolica_News: #22dicembre Volate e inseguimenti. Il grande #ciclismo fa tappa in @Unicatt con gli olimpionici @eliaviviani e #SimoneC… -