28 dicembre - 3 decessi e 4 nuovi ingressi in ospedale. Tasso al 15%: balzo di contagi soprattutto fra giovani (Di martedì 28 dicembre 2021) ... placando l'allarme: è una situazione che dovevamo aspettarci ma le cifre che leggo sui social è ... È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato ... Leggi su primonumero (Di martedì 28 dicembre 2021) ... placando l'allarme: è una situazione che dovevamo aspettarci ma le cifre che leggo sui social è ... È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato ...

Advertising

news_modena : Modena, Covid in Emilia Romagna: bollettino del 28 dicembre: 3427 casi e 16 decessi. Nel Modenese 584 casi e 1 mort… - rcolosimo : @PAOLND @Godot42405938 Queste sono le curve contagi/decessi in SA (opportunamente scalate e traslate per evidenziar… - RufusmyDe : RT @Ted0foro: @emmevilla Però dovrebbe essere presto per vedere sui decessi un effetto omicron, sbaglio? Nella flash survey del 6 dicembre… - Mario_Molinari : RT @CarraMaurizio: @boni_castellane Forse sarà un caso ma a Nembro BG, mio paese, siamo passati da 7/8 decessi mensili a 22 dal 1º dicembre… - mariopaps : Bollettini di martedì 28 dicembre 2021. Italia. Sono 78.313 (30.810 il giorno prima) i nuovi contagi registrati in… -