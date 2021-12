Scartati dal Festival Di Sanremo! Ecco la rivolta dei cantanti esclusi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Scartati da Sanremo 2022, alcuni volti noti del panorama musicale italiano si scagliano contro Amadeus Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi, si sfoga sui social aprendosi con i fan sulla questione Sanremo 2022. Non è l’unica cantautrice a scagliarsi contro Amadeus e le scelte relative alla prossima edizione del Festival, con lei anche Pago, ex marito di Miriana Trevisan, e i Jalisse, anche esclusi dalla kermesse sanremese. Non è la prima volta che Giulia viene scartata dal Direttore Artistico e, alla luce delle continue e cocenti delusioni, l’ex di Saranno Famosi si sfoga sui social. LO SFOGO DI GIULIA SU INSTAGRAM In queste ultime settimane sono stata poco presente nei miei social… mi spiace per chi mi segue. È un periodo impegnativo, giorni articolati. Mi è anche fulminato il computer ed ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 dicembre 2021)da Sanremo 2022, alcuni volti noti del panorama musicale italiano si scagliano contro Amadeus Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione di Amici di Maria De Filippi, si sfoga sui social aprendosi con i fan sulla questione Sanremo 2022. Non è l’unica cantautrice a scagliarsi contro Amadeus e le scelte relative alla prossima edizione del, con lei anche Pago, ex marito di Miriana Trevisan, e i Jalisse, anchedalla kermesse sanremese. Non è la prima volta che Giulia viene scartata dal Direttore Artistico e, alla luce delle continue e cocenti delusioni, l’ex di Saranno Famosi si sfoga sui social. LO SFOGO DI GIULIA SU INSTAGRAM In queste ultime settimane sono stata poco presente nei miei social… mi spiace per chi mi segue. È un periodo impegnativo, giorni articolati. Mi è anche fulminato il computer ed ...

