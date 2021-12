Covid, il Consiglio dei Ministri approva il decreto sulle festività: cosa serve per entrare allo stadio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato pochi minuti fa il decreto anti Covid sulle festività: ecco cosa serve per entrare allo stadio Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il decreto legge con le nuove norme per arginare il contagio da Covid nelle festività. Tra queste l’adozione della mascherina all’aperto anche in zona bianca, l’uso della FFP2 negli stadi, mezzi di trasporti, cinema e teatri, il super green pass anche per poter consumare al bancone del bar, nonché per poter accedere a piscine, palestre, sale bingo, musei. Stop alle feste e ai concerti in piazza, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildeihato pochi minuti fa ilanti: eccoperIldeihato all’unanimità illegge con le nuove norme per arginare il contagio danelle. Tra queste l’adozione della mascherina all’aperto anche in zona bianca, l’uso della FFP2 negli stadi, mezzi di trasporti, cinema e teatri, il super green pass anche per poter consumare al bancone del bar, nonché per poter accedere a piscine, palestre, sale bingo, musei. Stop alle feste e ai concerti in piazza, ...

