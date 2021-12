Bagni: “Lobotka calciatore limitato, vi spiego il motivo” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Salvatore Bagni parla di Stanislav Lobotka, secondo l’ex centrocampista lo slovacco è un calciatore limitato al compitino. Bagni durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’ su Tele A, prende posizione su Lobotka, centrocampista che con la ‘cura’ Spalletti sta dimostrando il suo valore. Anche con il Milan l’ingresso in campo di Lobotka è stato determinante per mantenere palla ed organizzare il gioco. Un merito che Bagni riconosce al calciatore, anche se non mancano le critiche. “Sicuramente vado controcorrente, perché Lobotka sta facendo molto bene in questo momento, ma secondo il mio parere è un giocatore limitato” ha detto Bagni. Per l’ex centrocampista, ora consulente di mercato ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Salvatoreparla di Stanislav, secondo l’ex centrocampista lo slovacco è unal compitino.durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’ su Tele A, prende posizione su, centrocampista che con la ‘cura’ Spalletti sta dimostrando il suo valore. Anche con il Milan l’ingresso in campo diè stato determinante per mantenere palla ed organizzare il gioco. Un merito chericonosce al, anche se non mancano le critiche. “Sicuramente vado controcorrente, perchésta facendo molto bene in questo momento, ma secondo il mio parere è un giocatore” ha detto. Per l’ex centrocampista, ora consulente di mercato ...

