Udinese-Salernitana | friulani e arbitri arrivati alla Dacia Arena

I giocatori dell'Udinese, così come gli arbitri, sono arrivati alla Dacia Arena, dove questa sera è prevista la sfida di campionato tra i friulani e Salernitana. L'Asl ha però bloccato la partenza del club campano viste le diverse positività al Covid-19 rivelate negli ultimi giorni, ma nonostante l'impossibilità della Salernitana di prendere parte alla trasferta, la gara non è stata rinviata. Nel frattempo, l'Udinese ha reso nota la formazione ufficiale: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

