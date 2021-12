“Nuova normalità” | la frase inquietante di Mattarella

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 21 dicembre 2021) Laè passata un po’ in cavalleria, coi media distratti o sordi alle inquietanti parole di Sergio. Ieri il presidente della Repubblica si è congedato dal Colle di fronte agli ambasciatori d’Italia nel mondo e, prima di dare i saluti ai cittadini durante il cenone di capodanno, ne ha approfittato per lanciare un paio di messaggi di non poco conto. 1. Il primo, rilanciato in pompa magna da tutti i giornali, metteva in guardia dall’eccessivo spazio concesso ai no vax sulle trasmissioni tv: un editto bulgaro fuori luogo, visto che certo il Colle non può scegliere i palinsesti delle tv. Sorvoliamo. 2. Il secondo, ben più importante, riguardava il tipo di vita cui torneremo una volta che ci saremo liberati definitivamente del Covid e della sua liturgia del terrore. “Lache, ad oggi, siamo riusciti a riconquistare ...