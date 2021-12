Covid-19 Italia, 21 dicembre: numeri record per il 2021, 153 morti e 30.798 contagi. Oltre 1.000 terapie intensive (Di martedì 21 dicembre 2021) Sfonda il tetto dei 30 mila il numero dei nuovi casi Covid in Italia. Per l'esattezza sono 30.798, mai così tanti nel 2021. Quasi il doppio - secondo i dati del ministero della Salute - di quanto rilevato nelle 24 ore precedenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 dicembre 2021) Sfonda il tetto dei 30 mila il numero dei nuovi casiin. Per l'esattezza sono 30.798, mai così tanti nel. Quasi il doppio - secondo i dati del ministero della Salute - di quanto rilevato nelle 24 ore precedenti L'articolo proviene da Firenze Post.

