Joe Barone: «Ci sono club che ancora non hanno pagato l'Irpef e usano i soldi per il mercato»

Non solo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Al termine dell'Assemblea di Lega Serie A di qualche giorno fa, Report ha sentito anche il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone. Prima le plusvalenze, poi i procuratori, è arrivato il momento di riformare il mondo del calcio? «Per tutti i tifosi, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, per i nuovi investitori, siamo in un momento di riasset». sono state allentate le regole? L'indice di liquidità è stato ammorbidito… «Il mercato inizia a gennaio e ci sono squadre che ancora non hanno pagato l'Irpef. Il debito che hai con il governo puoi utilizzarlo sul mercato di gennaio e questo non va bene». Il 16 dicembre i presidenti delle squadre di Serie A si ...

