Mozambico | jihadisti decapitano un pastore evangelico e consegnano la testa alla moglie

Advertising

Avvenire_Nei : Terrorismo. Jihadisti decapitano pastore evangelico nel nord del Mozambico - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? In #Mozambico presunti jihadisti legati all'Isis hanno decapitato un pastore evangelico nel distretto di Macomia, nella prov… - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: Terrorismo. Jihadisti decapitano pastore evangelico nel nord del Mozambico - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Mozambico, jihadisti dell'#ISIS decapitano un pastore evangelico a… - CristinaNatoli : RT @ultimenotizie: In #Mozambico presunti jihadisti legati all'Isis hanno decapitato un pastore evangelico nel distretto di Macomia, nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Mozambico jihadisti

Laura Garavini, deputata di Italia Viva, su Twitter ha voluto lanciare un messaggio di allerta. ' Profondo orrore per quanto accaduto in. Un atto feroce che conferma quantosi sentano adesso più forti, importante che gli stati Europei e le democrazie occidentali si coordinino per un contrasto internazionale contro ...Si tratta di un'organizzazione islamista del, che ha giurato fedeltà all'Isis nel 2019 e che conta almeno 4.500 membri. Questi operano nella provincia di Cabo Delgado dall'ottobre del 2017, ...Orrore in Mozambico dove un pastore evangelico è stato decapitato nel distretto di Macomia, provincia settentrionale di Cabo Delgado. Ad agire sarebbero stati presunti jihadisti legati all’Isis. La mo ...Le fonti militari citate dalla stampa locale sostengono che la moglie della vittima si è presentata mercoledì al comando della polizia distrettuale con una borsa che conteneva la testa di suo marito.