Advertising

22Idamal : Io che aspetto la notizia che Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati!!! #UominieDonne #ued - __allaround : appena recuperato ued e andrea nicole decisamente non meritava una vagonata di merd4 simile manco avesse sterminato… - infoitcultura : UeD, la scelta di Andrea Nicole: opinionisti e corteggiatore furiosi - ivanacuscito72 : RT @infoitcultura: UeD, Andrea Nicole e Ciprian alla gogna: urla e insulti, l’affondo di Maria -

Ultime Notizie dalla rete : UeD Andrea

Su questo punto, Ciprian ha spiegato di essersi recato nell'alloggio diNicole durante una precedente esterna. In questa circostanza, ha tolto per un secondo la benda dagli occhi e ha visto ...Quando ha scoperto di essere positiva al virus, si era già messa 'il cuore in pace' sul fatto che avrebbe dovuto partorire da sola e che avrebbe visto il compagnosolo una volta tornata a casa ...Giovedì scorso vi abbiamo riportato l’intervista che Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, attuale concorrente della Casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato a “ Casa Chi”. In essa Natali ...Ha notato un bar vicino, lo ha cercato ed è andato da Andrea Nicole. Quando arrivava il tuo momento io uscivo perché c’era qualcosa che non mi convinceva e non mi sono sbagliata”, ha detto in puntata ...