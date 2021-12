Stato emergenza Covid | Super green pass | viaggi | smart working Le novità

(Di mercoledì 15 dicembre 2021): cosa cambia con la proroga dellodi? Il decreto approvato ieri 14 dicembre dal Consiglio dei ministri stabilisce “l’estensione sino al 31 marzo 2022 della norma secondo cui ilrafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona

Il governo guidato da Mario Draghi ha prorogato lod'per il coronavirus e alcune scadenze legate all'sanitaria. A partire dal green pass e dal super green pass che resteranno in vigore fino al 31 marzo 2022 . La novità ......di proroga dello varato dal consiglio dei ministri all'unanimità e accompagnato da una nota nella quale si spiega che i tre mesi servono per accompagnare la progressiva uscita dallod'Dopo Pesaro che ha 636 positivi Senigallia è la città più colpita delle Marche con 496 casi. Ma non dobbiamo dimenticare che Pesaro ha più del doppio degli abitanti di Senigallia. Nel resto della vall ...«Voglio prima di tutto ricordare le nove vittime dell'esplosione avvenuta l'11 dicembre a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Ai loro cari, vanno le condoglianze del governo e ...