Quirinale, Emilio Fede in carrozzina si batte per Berlusconi: “E’ un patriota, ha sempre aiutato tutti” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ”Vedere Berlusconi al Quirinale mi darebbe una grande emozione. Se si ama la Patria Berlusconi è certamente la persona giusta perché lui è un patriota”. Così l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede all’Adnkronos sull’ipotesi di Silvio Berlusconi al Quirinale. ”Per me Berlusconi è come se fosse un fratello – aggiunge il giornalista molto commosso – gli voglio bene e lo stimo da sempre. Io da figlio di un brigadiere dei carabinieri, medaglia di bronzo a valor militare – racconta Fede – sono legato ai suoi ideali che sono la patria e la nostra bandiera”. Quirinale, per Emilio Fede Berlusconi è l’uomo giusto “Io al Quirinale ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ”Vederealmi darebbe una grande emozione. Se si ama la Patriaè certamente la persona giusta perché lui è un”. Così l’ex direttore del Tg4all’Adnkronos sull’ipotesi di Silvioal. ”Per meè come se fosse un fratello – aggiunge il giornalista molto commosso – gli voglio bene e lo stimo da. Io da figlio di un brigadiere dei carabinieri, medaglia di bronzo a valor militare – racconta– sono legato ai suoi ideali che sono la patria e la nostra bandiera”., perè l’uomo giusto “Io al...

