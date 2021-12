In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Dicembre: Draghi: “Noi migliori”. Ma i dati peggiorano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Draghi si blinda da Omicron, ma i contagi salgono pure qui I lavoratori frontalieri avranno la deroga che hanno già, i bambini seguiranno il regime dei genitori (tampone per i vaccinati, tampone e isolamento per i non vaccinati), ma resta il problema dei tempi ridotti per i test: da oggi chi arriva in Italia anche da Paesi dell’Unione europea, vaccinati compresi, deve avere la negatività certificata Di Alessandro Mantovani I Peggiori Di Marco Travaglio Prima o poi, alla spicciolata, arrivano tutti. Dopo 10 mesi di anestesia totale sotto l’incantesimo dei migliori, giornaloni ed espertoni scoprono ciò che il Fatto e pochi altri ripetono dall’estate: puntare solo sui vaccini è un errore; spaccare il Paese col Green Pass (anche in versione Super deluxe) è un boomerang perché il Covid si Augusta (Siracusa) I periti sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021)si blinda da Omicron, ma i contagi salgono pure qui I lavoratori frontalieri avranno la deroga che hanno già, i bambini seguiranno il regime dei genitori (tampone per i vaccinati, tampone e isolamento per i non vaccinati), ma resta il problema dei tempi ridotti per i test: da oggi chi arriva in Italia anche da Paesi dell’Unione europea, vaccinati compresi, deve avere la negatività certificata Di Alessandro Mantovani I Peggiori Di Marco Travaglio Prima o poi, alla spicciolata, arrivano tutti. Dopo 10 mesi di anestesia totale sotto l’incantesimo dei, giornaloni ed espertoni scoprono ciò che ile pochi altri ripetono dall’estate: puntare solo sui vaccini è un errore; spaccare il Paese col Green Pass (anche in versione Super deluxe) è un boomerang perché il Covid si Augusta (Siracusa) I periti sulla ...

Advertising

marcotravaglio : TUTTA LA VERITÀ Ecco il discorso che Draghi non ha (ancora) tenuto. “Care italiane e cari italiani, abbiamo sbaglia… - fattoquotidiano : Italia Viva ci riprova. Dopo il tentativo a vuoto a fine 2020, i renziani hanno presentato un emendamento alla mano… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Crisanti: “Troppi mix, non si sa la durata dei vaccini”. “Immuni” non immuni, la “Carta verde” crea… - Antonio39148566 : RT @fattoquotidiano: Italia Viva ci riprova. Dopo il tentativo a vuoto a fine 2020, i renziani hanno presentato un emendamento alla manovra… - SnoqTorino : RT @fattoquotidiano: .@vera_gheno interviene sulla proposta avanzata dopo lo stupro delle due ragazze sul treno Milano-Varese: “Non bisogna… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul Nuoto: per i fratelli Lamberti inizia il sogno mondiale Il tempo di una breve foto ricordo, poi sono saliti sul treno, quindi sull'aereo e infine sono ... Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi avere ...

Se gli Stati Uniti cancellano il diritto all'aborto ... ma secondo il Guttmacher Institute è improbabile che vietino l'aborto nel prossimo futuro.) Sul ... Credit fot: ANSA EPA/SAMUEL CORUM MicroMega non è più in edicola: la puoi acquistare nelle librerie e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Dicembre: Salvati Renzi&Cesaro. Il M5S tenta il suicidio Il Fatto Quotidiano Napoli, corsa alle feste abusive per Natale e Capodanno: «B&b in affitto per 24 ore» La stretta di De Luca sui brindisi di Natale e sul Capodanno è stata appena scritta, ma alcuni dei suoi effetti sono già realtà. Da 48 ore a questa parte piovono ...

Se le classifiche «inciampano» sul genere Come sempre di questi tempi, piovono le classifiche dei libri più belli dell’anno: dal New York Times a Le Monde, una tradizione consolidata vuole infatti che a dicembre ogni pagina culturale di un qu ...

Il tempo di una breve foto ricordo, poi sono salititreno, quindi sull'aereo e infine sono ... Leggi qui il GdB inoggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi avere ...... ma secondo il Guttmacher Institute è improbabile che vietino l'aborto nel prossimo futuro.)... Credit fot: ANSA EPA/SAMUEL CORUM MicroMega non è più in: la puoi acquistare nelle librerie e ...La stretta di De Luca sui brindisi di Natale e sul Capodanno è stata appena scritta, ma alcuni dei suoi effetti sono già realtà. Da 48 ore a questa parte piovono ...Come sempre di questi tempi, piovono le classifiche dei libri più belli dell’anno: dal New York Times a Le Monde, una tradizione consolidata vuole infatti che a dicembre ogni pagina culturale di un qu ...