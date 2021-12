Il piano di Fiore e Castellino per un gruppo eversivo No vax di estrema destra, i leader di Forza Nuova indagati per terrorismo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roberto Fiore e Giuliano Castellino, i leader di Forza Nuova che probabilmente passeranno il Natale in carcere, arrestati per l’assalto alla Cgil a Roma, risultano indagati per terrorismo in un’inchiesta condotta dalla Procura di Bari, con le accuse di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. A scriverlo è oggi il quotidiano La Repubblica. Fiore e Castellino, secondo la ricostruzione del quotidiano, avrebbero ideato un piano per creare un nuovo organismo di matrice politico eversiva «che comprende ma non si esaurisce in Forza Nuova». Una realtà in cui aggregare, si legge ancora, «un movimento storicamente organizzato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Robertoe Giuliano, idiche probabilmente passeranno il Natale in carcere, arrestati per l’assalto alla Cgil a Roma, risultanoperin un’inchiesta condotta dalla Procura di Bari, con le accuse di admento ad attività con finalità dianche internazionale. A scriverlo è oggi il quotidiano La Repubblica., secondo la ricostruzione del quotidiano, avrebbero ideato unper creare un nuovo organismo di matrice politico eversiva «che comprende ma non si esaurisce in». Una realtà in cui aggregare, si legge ancora, «un movimento storicamente organizzato ...

Advertising

fisco24_info : No Vax, i leader di Forza Nuova indagati per terrorismo a Bari: La Repubblica, da Castellino e Fiore piano per orga… - libero38 : sole di rpiamvera su quello scoglio immagianto e' nato un fiore e ti ricordi c'era un apese in festa tutti ubriachi… -