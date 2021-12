LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 57-42, Eurolega basket in DIRETTA: Rodriguez show e Olimpia che va in fuga a 10? dalla fine (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-42 Canestro di Perry allo scadere del terzo quarto 57-40 Canestro di Hall su palla rubata da un Rodriguez spettacolare! 55-40 Canestro di Melli che risponde subito 53-40 Tripla di Kaselakis 53-37 Canestro di Hines, che è già a cifra 14 punti! 51-37 A segno anche il canestro aggiuntivo per Hines 50-37 Canestro di Hines e controparziale per Milano, con anche fallo subito 48-37 Tripla del Chachooooo e Milano ritorna in doppia cifra! 45-37 Canestro di Evans e parziale di 8-0 per il Pana e timeout per Messina 45-34 Tripla di Perry e greci che provano a tornare sotto 45-31 Due su due ai liberi per Macon Jr. e Pana che si sblocca nella ripresa 45-29 TRIPLAAAAAAA DI HALLLLLLL!!! Milano scappa sul +16! 42-29 Canestro di Delaney! Parziale di 13-0 da ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57-42 Canestro di Perry allo scadere del terzo quarto 57-40 Canestro di Hall su palla rubata da unspettacolare! 55-40 Canestro di Melli che risponde subito 53-40 Tripla di Kaselakis 53-37 Canestro di Hines, che è già a cifra 14 punti! 51-37 A segno anche il canestro aggiuntivo per Hines 50-37 Canestro di Hines e controparziale per, con anche fallo subito 48-37 Tripla del Chachooooo eritorna in doppia cifra! 45-37 Canestro di Evans e parziale di 8-0 per il Pana e timeout per Messina 45-34 Tripla di Perry e greci che provano a tornare sotto 45-31 Due su due ai liberi per Macon Jr. e Pana che si sblocca nella ripresa 45-29 TRIPLAAAAAAA DI HALLLLLLL!!!scappa sul +16! 42-29 Canestro di Delaney! Parziale di 13-0 da ...

