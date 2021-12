Ex vincitrice del GF Vip difende Soleil Sorge dopo la presunta bestemmia | “Nella lingua inglese non esistono…” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 13 dicembre 2021)hato (in) oppure no? Mentre sui social l’hashtag #fuoriimpazza, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip ci sono già due correnti di pensiero. Exdel GF ViplaAlessia Macari, exdel primo Grande Fratello Vip, con unha svelato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.