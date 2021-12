Quattro vittime nella notte da incidente stradale nelle zone di Napoli | Bari e Reggio Emilia

(Di domenica 12 dicembre 2021) Dinamiche nel complesso diverse, ma propiziate da circostanze simili con purtroppo esito analogo: la morte di due giovani uomini. È il tragico bilancio di due incidenti stradali che si sono verificati sulle strade italiane: uno a Grumo Nevano, in provincia di, e l'altra a Toano, in provincia di. A, invece, l'esito fatale è stato il frutto di uno scontro che ha coinvolto tre autoveicoli e ha generato due. Auto contro muro di cinta: muore ventunenne vicinotragedia avvenuta in Campania l'auto condotta da un ventunenne è finita fuori strada ed ha terminato la sua corsa sul muro di cinta di un'abitazione. Secondo le notizie emerso il giovane uomo sarebbe morto sul corpo. Sul luogo dell'accaduto si è registrato l'intervento ...

Advertising

SaCe86 : Identificate tre vittime Crollate quattro palazzine - infoitinterno : Esplode una palazzina nell'Agrigentino: quattro vittime, due sopravvissute e 5 persone disperse - Agenpress : Esplosione Ravanusa. Recuperate 4 vittime, 3 identificate. 6 ancora i dispersi. Quattro palazzine crollate e tre sv… - graziadangelo5s : La tragedia di #Ravanusa mi lascia senza parole. Una catastrofe che ha distrutto quattro palazzine e sventrato altr… - emanuelino10 : RT @AntonioDePoli: Solidarietà ai cittadini coinvolti nella tremenda esplosione avvenuta a #Ravanusa. Quattro morti, cinque dispersi e tre… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro vittime

Due finora i superstiti (due anziane sorelle),leaccertate. Tra coloro che mancano all'appello non ci sono bambini, come invece ipotizzato in un primo momento. 'La macchina dei ...Nelle ultime ore ha scosso l'Italia il crollo di almenopalazzine a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Le persone colpite dal crollo ... Lesono Enza Zagarrio (sposata con Angelo ...(Agenzia Vista) Sicilia, 12 dicembre 2021 Tragedia a Ravanusa, nell'Agrigentino. Quattro palazzine sono crollate e tre sono state sventrate dopo ...(Agenzia Vista) Sicilia, 12 dicembre 2021 Tragedia nell'Agrigentino, quattro palazzine crollate e tre sventrate dopo l'esplosione di una tubatura ...