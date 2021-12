Calciomercato Milan – Rudiger, assalto Real Madrid: pronto un pre-contratto (Di sabato 11 dicembre 2021) Le ultime sul Calciomercato del Milan. Antonio Rudiger è uno dei nomi accostati ai rossoneri per la difesa. Il Real Madrid, però, fa sul serio Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 dicembre 2021) Le ultime suldel. Antonioè uno dei nomi accostati ai rossoneri per la difesa. Il, però, fa sul serio

Advertising

Gazzetta_it : Luiz Henrique, una freccia per il #Milan. E il vice Kjaer sarà un giovane - Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - Gazzetta_it : Milan, avanti su Milenkovic e Luiz Felipe. Ma è solo l’inizio del casting... #calciomercato - ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: ????? #Milan, come già anticipato c’è anche #Rudiger nella lista di #Maldini ?? #Calciomercato #Calciostyle #LMR #LaMilano… - MilanWorldForum : Alvarez: proposto il rinnovo. La situazione. E il Milan... Le news -) -