“Vado via”. GF Vip, Soleil Sorge lo confessa a Valeria Marini: quando lascia il reality (Di martedì 7 dicembre 2021) Segni di stanchezza e di insofferenza nella casa. A raccogliere la confessione della concorrente è Valeria Marini. “Fino all’ultimo non ci dicono nulla e ci tengono sulle spine. Anche perché manca meno di una settimana. Ci serve il tempo di pensare a cosa fare, se restare o andare via subito – ha confessato la vip – . Magari la prossima settimana eliminano dieci persone e finisce. Non so se resterò dopo la data che avevano stabilito, ti dico la verità. Avevo zero intenzione di rimanere. Adesso ci penso”. E ancora: “Sono stanca, mi vedo distrutta. Sono proprio stressata, mi sento affaticata. Comunque ero sicura di non restare, adesso vedremo”. Pronta è arrivata la risposta di Valeria Marini: “Devi restare e vincere, vincerai tu questo GF Vip fidati”. Quindi è tornata con la mente alla sua esperienza ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Segni di stanchezza e di insofferenza nella casa. A raccogliere la confessione della concorrente è. “Fino all’ultimo non ci dicono nulla e ci tengono sulle spine. Anche perché manca meno di una settimana. Ci serve il tempo di pensare a cosa fare, se restare o andare via subito – hato la vip – . Magari la prossima settimana eliminano dieci persone e finisce. Non so se resterò dopo la data che avevano stabilito, ti dico la verità. Avevo zero intenzione di rimanere. Adesso ci penso”. E ancora: “Sono stanca, mi vedo distrutta. Sono proprio stressata, mi sento affaticata. Comunque ero sicura di non restare, adesso vedremo”. Pronta è arrivata la risposta di: “Devi restare e vincere, vincerai tu questo GF Vip fidati”. Quindi è tornata con la mente alla sua esperienza ...

Advertising

FabioFZ3 : RT @Santy86089940: PERCHÉ SERIAMENTE DA OGGI VALE SOLO QUELLO ,STRANO CHE NON LO SAPEVA E LEI ALLORA BEVO SOLO IL CAFFÈ E VADO ,NO SIGNORA… - MarioCervelli4 : @GrandeFratello L'uomo dalle mille promesse, vado via e non va,non arriva a marzo e poi si fa convincere....ma il c… - BaroneZaza70 : RT @PaolaToogoodxme: #6dicembre @SalaLettura @RetwittL #SalaLettura #Mediterraneo 'Quando i miei pensieri sono ansiosi, inquieti e cat… - MandoRub : @rumba_magica Vabbeh, quando passo a Bologna metto l'elmetto e vado via tranquillo... ?? - terrolandia2 : @sarastired__ goditi l’ultimo giorno di sole, che domani vado via -