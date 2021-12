Il Super Green Pass discrimina nei fatti gli studenti Servono tamponi gratis per i ragazzi dai 12 ai 18 anni

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, è record di certificati verdi scaricati #ANSA - La7tv : #tagada Il sottosegretario alla Salute Andrea #Costa sul #supergreenpass in vigore da oggi: 'Misure condivise con l… - BonomiAllegra : Ci voleva il Super Green Pass per portare tutto questo dispiegamento di Forze dell'Ordine nelle metro e nelle stazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Green

Da oggi anche a Milano è entrato in vigore l'obbligo dipass per ristoranti, cinema, teatri e impianti sportivi . Fino al 15 gennaio " si entra solo se vaccinati o guariti " spiegano dal cinema Beltrade, dove gli spettatori del primo film del ...Anche nello Stretto di Messina non si viaggia senzapass. In Austria 600 euro di multa ogni ... In caso di inottemperanza scatta ogni volta una multa da 600 euro, che diventa una- ammenda ...«Non ho il green pass perché mi devo ancora vaccinare: lo giuro, lo faccio fra tre giorni in Romania». Questa la giustificazione che un cittadino rumeno, 50 anni, ha dato ai vigili urbani che ...Ma stupita per davvero, non si è mai lamentata nessuna, regalo la gioia". LEGGI ANCHE > Quarta Repubblica, il primo giorno di Super Green Pass in Italia: come andrà? La giornalista come al solito non ...