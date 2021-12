Alex Belli e Soleil Sorge fanno chiarezza sul loro rapporto: le rivelazioni al Grande Fratello Vip (Di sabato 4 dicembre 2021) Soleil Sorge e Alex Belli vuotano il sacco sul rapporto che li unisce al Grande Fratello Vip. L’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, il primo in Casa e la seconda direttamente in studio, hanno esposto la propria versione dei fatti ad Alfonso Signorini e non sono mancate inattese rivelazioni. Soprattutto dopo la dichiarazione d’amore di Alex a Soleil, la quale è rimasta di sasso. Alex Belli diviso tra Soleil e Delia: la dichiarazione dell’attore Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge nell’ultimo periodo ha vissuto alti e bassi, tra litigi nella Casa e riavvicinamenti. La ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 4 dicembre 2021)vuotano il sacco sulche li unisce alVip. L’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, il primo in Casa e la seconda direttamente in studio, hanno esposto la propria versione dei fatti ad Alfonso Signorini e non sono mancate inattese. Soprattutto dopo la dichiarazione d’amore di, la quale è rimasta di sasso.diviso trae Delia: la dichiarazione dell’attore Iltranell’ultimo periodo ha vissuto alti e bassi, tra litigi nella Casa e riavvicinamenti. La ...

AlfoB5 : La poraccitudine di Sophie se la gioca con Alex belli #gfvip - AnnaChi64642517 : RT @fari146: RAGAZZI VI HO ANTICIPATO AI TEMPI NON SOSPETTI;QUELLO DI ALEX BELLI È UNA TELENOVELA SCRITTO A TAVOLINO CON DELIA! OPS INDOVIN… - avtaty : RT @fari146: RAGAZZI VI HO ANTICIPATO AI TEMPI NON SOSPETTI;QUELLO DI ALEX BELLI È UNA TELENOVELA SCRITTO A TAVOLINO CON DELIA! OPS INDOVIN… - Nardy428170241 : RT @fari146: RAGAZZI VI HO ANTICIPATO AI TEMPI NON SOSPETTI;QUELLO DI ALEX BELLI È UNA TELENOVELA SCRITTO A TAVOLINO CON DELIA! OPS INDOVIN… - infoitcultura : Gf vip 6, 3 dicembre 2021, cosa c’è tra Alex Belli e Soleil Sorge -