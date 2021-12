Al via il 3 dicembre Mr. Day Cup, torneo live su Twitch di Mr. Day presso i Mates Studios (Di venerdì 3 dicembre 2021) (Adnkronos) - Verona, 3 dicembre 2021. È Mr. Day Cup l'ultima iniziativa lanciata da Mr. Day , brand specializzato nella produzione di Muffin e Ciambelle, rivolta ai giovani della Gen Z. Il torneo, alla sua prima edizione, avrà per cornice i Mates Studios, realtà a cui fanno riferimento popolari gamer e streamer, quali St3pNy, Surry, Anima e Vegas. L'evento sarà trasmesso live su Twitch. Saranno tre i contesti videoludici in cui verrà articolata la sfida, tre titoli molto amati dalla comunità dei player di tutto il mondo: Minecraft, Fortnite e Fifa. In ognuno di questi appuntamenti parteciperanno i top gamer del momento. Si parte venerdì 3 dicembre con Minecraft e ad aprire le danze saranno Erenblaze ed Hemerald. A distinguere l'evento sarà la possibilità, per i fan, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) (Adnkronos) - Verona, 32021. È Mr. Day Cup l'ultima iniziativa lanciata da Mr. Day , brand specializzato nella produzione di Muffin e Ciambelle, rivolta ai giovani della Gen Z. Il, alla sua prima edizione, avrà per cornice i, realtà a cui fanno riferimento popolari gamer e streamer, quali St3pNy, Surry, Anima e Vegas. L'evento sarà trasmessosu. Saranno tre i contesti videoludici in cui verrà articolata la sfida, tre titoli molto amati dalla comunità dei player di tutto il mondo: Minecraft, Fortnite e Fifa. In ognuno di questi appuntamenti parteciperanno i top gamer del momento. Si parte venerdì 3con Minecraft e ad aprire le danze saranno Erenblaze ed Hemerald. A distinguere l'evento sarà la possibilità, per i fan, ...

