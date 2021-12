44 gatti contro Zitti e buoni dei Maneskin. Zecchino contro Sanremo. Noi votiamo Zecchino (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non ci saranno ospiti stranieri da far tremare albergatori e spettatori come a Sanremo, ma lo Zecchino d’Oro resta un caposaldo tra le nostre manifestazioni canore. Da 64 anni, mica pochi, tutti hanno in testa uno stralcio di qualche canzone sentita alla tv. E Quarantaquattro gatti di Barbara Ferigo potrebbe benissimo sfidare Zitti e buoni dei Måneskin, e vincere a mani basse. Per questa edizione 2021 gli appuntamenti pomeridiani su Rai1 iniziano oggi venerdì 3 dicembre alle 17.00, per proseguire il 4 e 5 dicembre allo stesso orario e sempre dallo studio televisivo dell’Antoniano di Bologna. I 17 piccoli solisti del 64esimo ... Leggi su iodonna (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non ci saranno ospiti stranieri da far tremare albergatori e spettatori come a, ma lod’Oro resta un caposaldo tra le nostre manifestazioni canore. Da 64 anni, mica pochi, tutti hanno in testa uno stralcio di qualche canzone sentita alla tv. E Quarantaquattrodi Barbara Ferigo potrebbe benissimo sfidaredei Måneskin, e vincere a mani basse. Per questa edizione 2021 gli appuntamenti pomeridiani su Rai1 iniziano oggi venerdì 3 dicembre alle 17.00, per proseguire il 4 e 5 dicembre allo stesso orario e sempre dallo studio televisivo dell’Antoniano di Bologna. I 17 piccoli solisti del 64esimo ...

