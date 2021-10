GFVip: Gianmaria ricorre ai consigli di Soleil. La svolta dopo la puntata (Di martedì 19 ottobre 2021) Gianmaria e la confusione. L’imprenditore si ritrova a chiedere consigli a Soleil, dopo la puntata di ieri sera Gianmaria Antinolfi dopo l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, sembra essere ancora più confuso e cerca consigli. Ieri sera durante la diretta l’argomento Gianmaria e le sue donne è stato uno dei tanti temi affrontati, e che anche questa volta è riuscito a smuovere gli animi delle due giovani donne Soleil e Sophie, e tuona fuori dalla Casa nuovamente Greta, ex fidanzata di Antinolfi. dopo la puntata Gianmaria ha chiesto a Soleil di parlare da soli, nuovamente dell’accesa discussione avvenuta in diretta a causa di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 ottobre 2021)e la confusione. L’imprenditore si ritrova a chiedereladi ieri seraAntinolfil’undicesimadel Grande Fratello Vip, sembra essere ancora più confuso e cerca. Ieri sera durante la diretta l’argomentoe le sue donne è stato uno dei tanti temi affrontati, e che anche questa volta è riuscito a smuovere gli animi delle due giovani donnee Sophie, e tuona fuori dalla Casa nuovamente Greta, ex fidanzata di Antinolfi.laha chiesto adi parlare da soli, nuovamente dell’accesa discussione avvenuta in diretta a causa di ...

