Coronavirus, i dati del 17 ottobre: +31 contagi a Monza e Brianza, il tasso di positività lombardo allo 0,33% (Di domenica 17 ottobre 2021) Si abbassa il tasso di positività al Sars Cov2 in Lombardia, che scende allo 0,33% in una giornata, domenica 17 ottobre, in cui a Monza e Brianza sono stati registrati 31 nuovi contagi. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 17 ottobre 2021) Si abbassa ildial Sars Cov2 in Lombardia, che scende0,33% in una giornata, domenica 17, in cui asono stati registrati 31 nuovi

Advertising

rtl1025 : ???? Il #RegnoUnito ha registrato ieri oltre 40 mila casi di #coronavirus per il quarto giorno consecutivo: è quanto… - simosimotw : RT @Agenzia_Ansa: Il Regno Unito ha registrato ieri oltre 40 mila casi di coronavirus per il quarto giorno consecutivo. Emerge dai dati del… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 17 ottobre: i dati aggiornati sul COVID-19 - - salutegreen24 : Sono 2.437 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 ottobre, secondo i dati Covid regione per regione del… - corona_tweet : RT @SkySport: Coronavirus: i dati sui nuovi contagi regione per regione #SkySport #Coronavirus #Covid19 -