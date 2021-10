'Frocializziamo Bologna!'. Il Rivolta Pride scende in piazza per ribellarsi alle aggressioni al popolo lgbtq

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Frocializziamo Bologna

Domenica 17 ottobre "scendiamo in piazza per frocializzare la città attraversandola con la nostra fierezza e irriverenza". A chiamare il mondo Lgbtq in piazza Maggiore aè la rete Rivolta Pride , che si è organizzata per protestare contro le aggressioni subite nelle ultime settimane. Il Rivolta Pride "Ci troveremo in Piazza Maggiore alle 14.30 - fa sapere ...