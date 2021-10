Gigi Meroni mito granata e anticipatore sociale (Di venerdì 15 ottobre 2021) 15 ottobre 1967, muore a Torino Gigi Meroni. Il George Best italiano; il talento che scompare a 24 anni in un tragico incidente attraversando una strada del capoluogo subalpino in una uggiosa domenica d’autunno, l’ormai famoso Corso Re Umberto; il calciatore che infiammava le folle con i suoi dribbling, le sue follie creative, la sua capacità di ridicolizzare l’avversario senza mai infierire come capitava ad un altro mito del calcio argentino e juventino, Omar Sivori. No, Gigi Meroni si limitava a giocare al calcio. Ma, soprattutto, è stato un inventore del calcio. Un anticipatore del calcio moderno. E un anticipatore dei tempi. Meroni che gioca pochissimo in Nazionale per i capelli lunghi la barba lunga; Meroni che convive con una ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) 15 ottobre 1967, muore a Torino. Il George Best italiano; il talento che scompare a 24 anni in un tragico incidente attraversando una strada del capoluogo subalpino in una uggiosa domenica d’autunno, l’ormai famoso Corso Re Umberto; il calciatore che infiammava le folle con i suoi dribbling, le sue follie creative, la sua capacità di ridicolizzare l’avversario senza mai infierire come capitava ad un altrodel calcio argentino e juventino, Omar Sivori. No,si limitava a giocare al calcio. Ma, soprattutto, è stato un inventore del calcio. Undel calcio moderno. E undei tempi.che gioca pochissimo in Nazionale per i capelli lunghi la barba lunga;che convive con una ...

